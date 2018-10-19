ونشر موقع ليفربول الرسمي صورا لنجوم الفريق وهم يوقعون على القمصان، التي لعبوا بها مباراة نابولي السابقة في دوري أبطال أوروبا.

وسيتم بيع قمصان ليفربول بتوقيع نجوم الفريق الإنجليزي، والتبرع بالعائد المادي الخاص بها لضحايا زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية، الذي تسبب في تسونامي قوي وترك آثار الدمار في المنطقة بالكامل.

وراح ضحية هذا الزلزال، الذي ضرب الجزيرة في 28 سبتمبر الماضي، أكثر من 2100 شخص، وأصيب ما لا يقل عن 2500 بجروح خطيرة، مع مئات المفقودين.

من جانب آخر، قال المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، إنه سينتظر من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة مهاجميه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني أمام هدرسفيلد تاون، السبت، إلى ما قبل اللقاء بحسب لياقتهما البدنية.

وأعلن المدرب الألماني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، استبعاد لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا تماما من قائمة الريدز للمباراة، فيما أشار إلى عدم جاهزية المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك للمشاركة في المباراة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي وتشلسي أصحاب المركزين الأول والثاني وبفارق الأهداف عنهم فقط.