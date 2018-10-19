وأوضح النادي، أن القرار جاء بعد مشاورات مع لاعبين ومسؤولين، بإضافة شوط فاصل عندما تصل النتيجة إلى التعادل 12-12 في المجموعة الأخيرة، في كافة مباريات البطولة للفردي والزوجي.

ويعني هذا القرار، أنه لن يتكرر الرقم القياسي للمباراة الماراثونية بين الأميركي جون إيسنر، الذي تفوق على الفرنسي نيكولاماهو عام 2010 بعد 11 ساعة و5 دقائق من اللعب على مدار 3 أيام، حيث استغرقت المجموعة الأخيرة 8 ساعات و11 دقيقة وانتهت بفوز إيسنر 70-68.

وقال رئيس نادي عموم إنجلترا، فيليب بروك: "كانت وجهة نظرنا في تطبيق الشوط الفاصل أن الوقت قد حان لبدء تنفيذه خلال المباريات التي لم تنته بشكل معتاد في المجموعة الحاسمة".

وتابع: "ندرك أن حالات المباريات التي تمتد طويلا في المجموعة الأخيرة هي نادرة تحدث لكننا نرى أن خوض شوط فاصل عند التعادل 12-12 يحقق توازنا عادلا بين السماح للاعبين بمتسع من الوقت لإنهاء المباراة وانتهائها في إطار زمني مقبول".

وأشار نادي عموم إنجلترا، إلى أنه استغل بيانات المباريات في آخر 20 نسخة من البطولة، وأنه تشاور مع اللاعبين والمسؤولين للوصول لقرار.

وقال ماتس فيلاندر الفائز بـ7 ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، إنه يرحب بالقرار، بعد أن وصف مباراة الدور قبل النهائي الملحمية بين كيفن أندرسون، التي انتصر فيها على جون إيسنر هذا العام بأنها "قاسية".

وأضاف اللاعب السويدي: "أحب أن يتم اللجوء لشوط فاصل أثناء سيادة التعادل 12-12 وليس 6-6 لأن هذا سيعتبر مبكرا للغاية أيضا.

وتابع: "مباراة أندرسون وايسنر كانت رائعة في المجموعة الخامسة، لكن مع عدم وجود نهاية منظورة، فإن الناس فقدت تركيزها وربما توقفت عن المشاهدة".

وويمبلدون هي البطولة الثانية ضمن البطولات الأربع الكبرى، التي تطبق الشوط الفاصل للمجموعة الأخيرة على الرغم من أن بطولة أميركا المفتوحة استخدمت الشوط الفاصل عند التعادل 6-6 في المجموعة الأخيرة.