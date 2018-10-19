وعانى كيتا من الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي وهو ما دفع كلوب للإفصاح عن موقف اللاعب.

فيما سيتواجد كل من فيرجيل فان دايك (أصيب مع هولندا) ومحمد صلاح (أصيب مع مصر) وساديو ماني (أصيب أثناء التدريب مع السنغال) وجيمس ميلنر مع الفريق في المباراة بشكل طبيعي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للفريق: "خاض الفريق حصة تدريبية بالأمس وشارك فيها أكثر من لاعب لذلك علينا الانتظار".

"الأمر الوحيد الذي تم حسمه هو غياب نابي عن المباراة لكن الجميع سيتواجد معنا بلا مشكلة".

وأصر كلوب على أنه لا يوجد مخاوف من أجل فان دايك الذي شارك في مباراتي المنتخب الهولندي أمام كل من ألمانيا ثم بلجيكا قبل العودة إلى ميلوود.

وأضاف المدير الفني الألماني: "تراه عندما يتم استبداله –تغييره في مباراة ساوثهامتون- فهو يترك الملعب بلا أي مشكلة كبيرة". وأضاف "الأمر استقر سريعًا. لاعبو كرة القدم أغلب الوقت يشاركون وهم يشعرون بآلام طفيفة".

"الآن يشعر بحال أفضل ولا مشكلة معه".