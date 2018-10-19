وسيتوجب على النادي "الملكي" السفر لشمال أفريقيا، لمواجهة نادي "يو دي ميليلا" الذي ينافس في الدرجة الثالثة بإسبانيا، ويتخذ من مدينة مليلية الواقعة في شمال المغرب، معقلا له.

ومليلية هي مدينة إسبانية ذاتية الحكم يعتبرها المغرب محتلة وتقع داخل التراب المغربي، مما سيشكل فرصة للجماهير المغربية بحضور "الموقعة".

ومن جهة أخرى، سيواجه النادي "الكتالوني" نادي كولتورال ليونيسا، الذي ينافس كذلك في دوري الدرجة الثالثة بإسبانيا.

كما رأفت القرعة كذلك بالأندية الكبيرة في إسبانيا، فوقع أتلتيكو مدريد بمواجهة سان أندرو (ينافس بالدرجة الرابعة)، وفالنسيا بمواجهة سي دي إيبرو (الرجة الثالثة)، أشبيلية بمواجهة فيلانوفينسي (الدرجة الثالثة).

ومن المواجهات القليلة التي ستجمع فريقين من دوري الدرجة الممتازة، سيواجه سيلتا فيغو وريال سوسييداد "العنيد"، كما سيلتقي ديبورتيفو ألافيس بجيرونا.

وستقام لقاءات الذهاب في 31 أكتوبر الجاري، على أن تقام مرحلة الإياب في الخامس من ديسمبر المقبل.