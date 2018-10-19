ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" فيديو للمواجهة الحادة بين مورينيو وبوغبا فور دخول اللاعب الفرنسي إلى التدريب، وظهر الاثنان وهما يتبادلان كلمات وعليهما آثار الغضب.

وتحدثت كثير من التقارير عن خلافات بين اللاعب ومدربه، وكان مورينيو انتقد بوغبا بسبب تقصيره في الأداء، إذ اعتبر أن مستواه مع منتخب بلاده، فرنسا، مغاير تماما عن ذلك الذي يظهر به مع الفريق الإنجليزي.

وبعد حوالي شهر على الحادثة، أكد لاعب وسط "الشياطين الحمر" أندرياس بيريرا أن الصدام كان بسبب فيديو نشره بوغبا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي.

وغضب مورينيو من الفيديو الذي ظهر فيه بوغبا وبيريرا ولوك شو، وهو يضحك خلال حضوره مباراة مانشستر يونايتد مع ديربي كاونتي التي خسرها فريق الشياطين الحمر وخرج على إثرها من كأس الرابطة.

وظن مورينيو أن بوغبا يستهزئ بخسارة فريقه، لكن اتضح أنه كان مظلوما، إذ أوضح بيريرا أن بوغبا صور الفيديو ونشره عندما كان مانشستر يونايتد متقدما بهدف نظيف قبل أن يتلقى هدف التعادل ثم يخسر بركلات الترجيح.