ويؤيد كل من مهاجم برشلونة ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه التعاقد مع بوغبا، في حين أبدى صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي اعتراضهما على ضم زميلهم الفرنسي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، الخميس، أن مدرب فريق برشلونة إرنستو فالفردي، يريد ضم بوغبا من أجل تدعيم خط الوسط في الفريق الكتالوني.

ويبدو أن القيمة السوقية للاعب المقدرة بـ90 مليون جنيه إسترليني، لا تشكل عقبة أمام ضمه إلى برشلونة، الذي حقق إيرادات قياسية هذا العام بلغت أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني.

تجدر الإشارة إلى أن بوغبا يواجه مشكلات عدة مع مورينيو، وكان علي وشك الرحيل الصيف الماضي، خاصة أن برشلونة قدم عرضا من أجل ضمه، لكن التعقيدات المالية أخرت عقد الصفقة.