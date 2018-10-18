فمنذ بداية الموسم، ونتيجة للنتائج المخيبة، انهالت الانتقادات على الفريق وكثرت الشائعات، خصوصا تلك التي تتعلق بالخلافات بين المدرب والنجوم، وكذلك الأحاديث التي تتحدث عن تمرد اللاعبين الحاليين.

وهذا الأمر، بدأ يثير استياء النجوم الحاليين وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

فقد ذكرت الصحيفة أن النجم السابق للفريق بول سكولز، لاعب خط الوسط المهاجم وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، كان من أكثر المنتقدين للنجوم الحاليين، بمن فيهم بول بوغبا.

كذلك انتقد سكولز المدير الفني للفريق جوزيه مورينيو، وهي حالة نادرة، إذ نادرا ما يتم انتقاد المدرب البرتغالي، حيث يعتقد النجوم الحاليون أن النجوم السابقين لا يتمتعون بالشجاعة الكافية لانتقاد مورينيو، لذلك فإنهم يهاجمون اللاعبين.

ومن النجوم السابقين الذين انتقدوا الفريق غاري نيفيل وريو فيرديناند.

لكن اللاعبين الحاليين يعتقدون أن بعض التعليقات والانتقادات بحقهم أصبحت أكثر مما ينبغي، وأن الأمر زاد عن حده، على الرغم من أن بعض أعظم لاعبي الفريق القدامى ارتكبوا "حماقات" و"أخطاء" لا تغتفر خلال مسيرتهم الكروية.

كما يعتقدون أن اللاعبين القدامى، الذين أصبحوا معلقين تلفزيونيين وإذاعيين، يفتقرون إلى الانتقادات البناءة، وأنها تحولت إلى "شخصية"، الأمر الذي أزعجهم كثيرا، خصوصا ذلك الاتهام بأنهم لا يهتمون بالنادي أو تاريخه.

اوأفادت الصحيفة أن النجوم الحاليين لمانشستر يونايتد لجأوا إلى طريقة فريدة من نوعها للرد بعدما أرسلوا صورا ولقطات فيديو للنجوم السابقين تركز على أخطاء فادحة ارتكبوها خلال المباريات عندما كانوا نجوما في مانشستر يونايتد.

ليس هذا فحسب بل صار اللاعبون الحاليون يتبادلون هذه التسجيلات فيما بينهم وضمن دوائرهم المقربة في مسلك مبتكر بعالم كرة القدم.