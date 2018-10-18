وقال فينغر لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه يتوقع العودة لمزاولة نشاطه مطلع العام الجديد، مشيرا إلى أنه تلقى عروضا كثيرة من أندية مختلفة في العالم.

إلا أن المدرب المخضرم (68 عاما) الذي ترك أرسنال في مايو الماضي، قال إنه "لا يعرف طبيعة وظيفته المقبلة ولا مكانها".

وأوضح فينغر في مقابلة نشرت الأربعاء: "أعتقد أنني سأبدأ مجددا في الأول من يناير. لا أعرف (المكان) بعد".

وثارت تكهنات خلال الأشهر الماضية بشأن تعاقد فينغر المحتمل مع باريس سان جرمان الفرنسي، في منصب المدير الرياضي للنادي.

وأضاف فينغر الذي درب نادي ناغويا غرامبوس الياباني قبل أن ينضم إلى أرسنال عام 1996: "تلقيت عروضا من اتحادات وفرق وطنية. يمكن أن تكون وجهتي المقبلة اليابان أيضا".

واعتبر أنه "خلال 22 قضيتها في أرسنال صرت أمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة على مختلف المستويات. أتلقى عروضا من جميع أنحاء العالم".

وتوج فينغر بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، لكن سنواته الأخيرة مع النادي اللندني كانت غير مستقرة.

وواجه المدرب سيلا من الانتقادات من مشجعين وخبراء في فترته الأخيرة بسبب أسلوبه الخططي وإخفاقه في إبرام صفقات كبيرة، لصالح النادي الذي غابت عنه بطولة الدوري في آخر 14 موسما.