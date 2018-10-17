واقتحم فابريغاس موسوعة غينيس، بعد أن صنع 100 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" خلال وقت قصير.

واستلم لاعب خط وسط تشلسي، جائزته عن كونه أسرع لاعب يصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 100 في البريميرليغ، إذ احتاج إلى 293 مباراة فقط ليصل إلى هذا الرقم.

ورغم أن تلك التمريرة الحاسمة تعود إلى عام 2016، حين قام بها النجم الإسباني أمام ستوك سيتي في الدوري، إلا أنه استلم الجائزة رسميا، الأربعاء، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

ويمتلك فابريغاس في رصيده 113 تمريرة حاسمة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مع كل من أرسنال وتشلسي.