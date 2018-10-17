وسجل هدفي فرنسا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان، ليتلقى فريق "المانشافت" هزيمته السادسة في عام واحد، للمرة الأولى في تاريخه.

وعاد منتخب "الديوك" بهدفي غريزمان في الدقيقتين 62 و80، بعد أن تقدم الألمان في الدقيقة 14 من ركلة جزاء سددها توني كروس.

ونجحت فرنسا في الابتعاد بفارق 4 نقاط عن هولندا الثانية، التي أذلت ألمانيا بثلاثية نظيفة، السبت.

ومن المؤكد أن هذه الهزيمة ستعقد الأمور على مدرب ألمانيا يواخيم لوف، الذي بدأ مرحلة بناء المنتخب بعد خيبة الخروج من الدور الأول لمونديال 2018.

واستهل لوف مشوار ما بعد المونديال بشكل سيئ للغاية، إذ حصل منتخب "المانشافت" على نقطة واحدة من 3 مباريات.

المنتخب الألماني الذي تعادل ذهابا مع فرنسا بلا أهداف، قد يجد نفسه في المستوى الثاني لهذه البطولة قبل مباراته في الجولة الأخيرة مع هولندا في 19 نوفمبر المقبل، في حال فوز الأخيرة على فرنسا في المباراة المقررة بينهما في روتردام قبلها بأربعة أيام.