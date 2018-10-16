وتجرع المنتخب المغربي ما اختبره مضيفه عندما انتزع فوزا قاتلا على جزر القمر، السبت، بهدف دون مقابل، من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، إذ كان في طريقه لحسم اللقاء 2-1 بعدما حول تخلفه بهدف لألفاردو بن محمد (9) إلى تقدم بفضل خالد بوطيب (54) ونور الدين أمرابط (62).

وانتزع ألفاردو بن محمد التعادل لبلاده في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، وهو ما حرم فريق المدرب الفرنسي هيرفيه رينار من نقطتين كان سيتربع بفضلهما على صدارة المجموعة بفارق نقطة أمام الكاميرون التي عادت بدورها بتعادل سلبي من مالاوي.

وكان الفوز سيضع المنتخب المغربي على بعد 5 نقاط من مالاوي قبل جولتين على ختام التصفيات، وبالتالي كان سيضع قدما في النهائيات القارية بما أن الكاميرون ضامنة لتأهلها كبلد مضيف.

ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركزين الأولين في كل مجموعة باستثناء هذه المجموعة الثانية التي سيتأهل عنها الوصيف في حال بقيت الصدارة للكاميرون، أو المتصدر في حال لم تكن الصدارة من نصيب الأخيرة.

وتقام الجولة الخامسة في 16 نوفمبر، حيث يلعب المغرب مع الكاميرون، فيما تحل مالاوي ضيفة على جزر القمر التي حصلت الثلاثاء على نقطتها الثانية فقط.

وتقام الجولة الأخيرة في 23 مارس حيث يحل المغرب ضيفا على مالاوي مع الأمل أن يكون ضامنا لتأهله، فيما تلعب الكاميرون على أرضها مع جزر القمر.



