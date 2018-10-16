وسجل نجيفا راكوتوهاريمالالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

وباتت مدغشقر أول منتخب يتأهل الى النهائيات، فيما تشارك الكاميرون في البطولة القارية كونها الدولة المضيفة.

ورفعت مدغشقر رصيدها إلى 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن السنغال التي تلعب مباراتها في الجولة ضد السودان لاحقا الثلاثاء، مقابل 3 نقاط لغينيا الاستوائية ولا شيء للسودان.

ولا يمكن للمنتخبين الأخيرين اللحاق بمدغشقر حسابيا قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ولا تزال الشكوك تحوم حول استضافة الكاميرون لكأس الأمم الإفريقية بسبب التأخير الكبير الحاصل في الاستعدادات لاحتضان هذه البطولة.

وسيُتخذ القرار النهائي بشأن استضافة الكاميرون من عدمها في أواخر نوفمبر، كما أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة في أواخر سبتمبر الماضي.