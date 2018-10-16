وحملت ثنائية الفراعنة توقيع أحمد حجازي (19) مروان محسن (53).

وبهذه النتيجة رفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 9 نقاط في المجموعة 11 من التصفيات، والتي تضم إلى جانبه كلا من تونس وإي سواتيني والنيجر.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز رفاق محمد صلاح على إي سواتيني 4-1.

وشهدت المباراة غياب نجم ليفربول محمد صلاح، بداعي إصابة تعرض لها في مباراة الذهاب.

وبخسارتها الثالثة في أربع جولات مقابل تعادل واحد، أصبحت إي سواتيني خارج حسابات التأهل إلى النهائيات التي يبلغها بطل ووصيف المجموعة، وفي حال تعادل تونس أو فوزها لاحقا على النيجر (نقطة واحدة)، ستضمن مع مصر بلوغها النهائيات، قبل جولتين على نهاية التصفيات.