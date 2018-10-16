وأكدت الرابطة في بيان أن الرقم القياسي لعدد اللاعبين الأجانب بلغ 113 لاعبا، بينما ظهر الرقم القياسي المتعلق بعدد الدول والأقاليم السياسية، البالغ 42 في بداية موسمي 2016-2017و2017-2018.

وبذلك تشهد قوائم الفرق في الليلة الافتتاحية وجود 100 لاعب أجنبي على الأقل للموسم الخامس على التوالي.

ولا تزال كندا أكثر دولة أجنبية تقدم لاعبين في المسابقة للموسم الخامس على التوالي برصيد 11 لاعبا، ثم تسعة لاعبين لكل من أستراليا وفرنسا، وسبعة لاعبين من إسبانيا، وستة لاعبين من ألمانيا.

ونقلت رويترز عن الرابطة أن قوائم الليلة الافتتاحية تشهد ظهور لاعبين من 65 دولة أوروبية، وهو رقم قياسي، بعدما كان 64 الموسم الماضي.

وسيكون دالاس مافريكس هو أكثر الفرق امتلاكا للاعبين الأجانب برصيد سبعة لاعبين، ويليه يوتا جاز ولوس أنجلوس كليبرز برصيد ستة لاعبين لكل فريق.

وسيكون الصيني تشو كي، لاعب هيوستون روكتس، الممثل الوحيد لبلاده في الجولة الافتتاحية، رغم واقع أن الصين تعد أكبر سوق خارجية لدوري السلة الأميركي.

وينطلق الموسم، الثلاثاء، بصدام بين بوسطن سلتيكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، ويليه مواجهة بين غولدن ستيت وريورز، حامل اللقب، وأوكلاهوما سيتي ثاندر.