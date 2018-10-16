وخسر مغريغور النزال، حيث كان نورمحمدوف متفوقًا عليه بفارق كبير، وانتهت المواجهة بشجار بين مدربي وطاقم الطرفين، حيث وجه الأيرلندي لكمة لأحد أعضاء فريق البطل الروسي، كما قفز حبيب نحو الجماهير وتشاجر مع بعض أعضاء فريق منافسه.

وطالب الملاكم الأيرلندي على الفور بإعادة المباراة التي انتهت بشكل "غير رياضي" على الرغم من أن الزوج يواجه حظرا من لجنة ولاية نيفادا الرياضية لدورهما في أعمال الشغب بعد القتال.

ونقلت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية عن عم مغريغور ، أن البطل الروسي نورمحمدوف، رفض عرضا لإقامة مباراة إعادة بـ15 مليون دولار .

يشار إلى أن الملاكم الأميركي، فلويد مايويذر، أعلن قبول دعوة نورمحمدوف المتوج مؤخرا إلى النزال في قمة مثيرة للفنون القتالية المختلطة.

وكتب مايويذر في تغريدة على موقع تويتر "أدعو القنوات الكبرى إلى إخراج دفتر شيكاتها، لقد تحداني حبيب" ورفع شعار "لنجعل لاس فيغاس عظمى مرة أخرى".

وفي تسجيل مصور نشره ليونارد إليرب، وكيل أعمال الملاكم الأميركي على صفحته في موقع إنستغرام، ظهر حبيب وهو يتحدى الملاكم، الذي سبق أن فاز على مغريغور في أغسطس الماضي.