ويخضع بولت (32 عاما)، حامل ثماني ذهبيات أولمبية، لتجربة في أستراليا مع نادي سنترال كوست مارينرز منذ أغسطس الماضي، في محاولة لتحقيق حلم طفولته واحتراف كرة القدم بعد اعتزاله ألعاب القوى العام الماضي.

وسجل بولت أول أهدافه في عالم كرة القدم الاحترافية الجمعة الماضي في مباراة تحضيرية، عندما هز شباك ماكآرثر ساوث وست يونايتد من الدرجة الثانية في مناسبتين.

وأعلن نادي فاليتا إف سي المالطي، أنه تقدم بعرض رسمي لبولت يتضمن اللعب في نهائي الكأس المقبلة، ورأى رئيسه التنفيذي جاستون سليمان أن السعي لجلب بولت يتعلق بـ"كتابة التاريخ".

وقال سليمان لشبكة "اي بي سي" الأسترالية: "تابعته في آخر سنة ونصف خلال مشواره الكروي. نخوض نهائي الكأس السوبر في 13 ديسمبر المقبل، وسنفوز فيه. هل تتخيلون يوسين بولت يرفع الكأس السوبر؟".

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن سليمان قوله: "لا يتعلق الأمر بالمال، بل بالتاريخ، هذا أمر سيتحدثون عنه في غضون 50 أو 100 عام".

وأقر سليمان أن بولت لا يزال بحاجة إلى تحسين مستواه الكروي، لكنه عبر عن إعجابه باحتفالات العداء الخارق سابقا، بما فيها وقفته الشهيرة ورسمه صورة البرق بيديه بعد تسجيل الأهداف.

ولم يحصل بولت بعد على عقد من سنترال كوست مارينرز، وذلك قبل أيام من انطلاق الدوري الأسترالي الجمعة، فيما قال الرئيس التنفيذي للنادي شون ميليكامب في بيان، إن الجامايكي "سيواصل تمارينه إلى أجل غير مسمى، حتى إشعار آخر".