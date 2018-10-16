والفيديو يصور ميسي وأسرته في مدينة جيرونا يستمتعون بمهارة فابيان مارتين، أحد أبرز طهاة البيتزا الإيطاليين، وهو يستعرض قدرته على التلاعب بالعجينة قبل إعداد الطبق الذي يفضله "البرغوث".

ويبدو في مقطع الفيديو ميسي وزجته أنطونيلا روكوزو، وهما في يصفقان في سعادة بالعرض الفريد، الذي يمكن أن يفتح النار على قائد برشلونة الإسباني.

فالفيديو الذي حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل، يأتي قبل يوم من "كلاسيكو أميركا الجنوبية"، بين البرازيل والأرجنتين في مدينة جدة السعودية، الذي يحمل أهمية خاصة لعشاق المنتخبين الأكبر في أميركا الجنوبية، رغم كونه وديا.

واللقاء هو الدولي الثالث الذي يغيب عنه صاحب الكرات الذهبية الخمس دون عذر واضح، وسط انتقادات بأنه يتهرب من مسؤولية قيادة "راقصي التانغو"، بعد الأداء المخيب والخروج المبكر من كأس العالم 2018 في روسيا.

وقبل يومين تعرض ميسي لانتقاد حاد من أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، الذي اعتبر أن صاحب الـ31 عاما "لا يصلح لقيادة المنتخب".

ويتهم ميسي بأنه عاجز عن تقديم إبداعاته الفذة التي تظهر مع برشلونة، عندما يرتدي قميص منتخب بلاده، علما أنه فشل في قيادة الأرجنتين لتحقيق أي بطولة كبرى منذ بدأ مسيرته الدولية عام 2005.