وأكد النجم البرازيلي، أن بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من 12 - 22 ديسمبر المقبل، تمثل فرصة رائعة لمحبي كرة القدم حول العالم لمتابعة كوكبة من أفضل اللاعبين والأندية أبطال القارات.

وفاجأ روبرتو كارلوس الفائز بلقب كأس العالم للأندية مرتين مع فريق ريال مدريد الإسباني، عشاق كرة القدم بظهوره في مجمع "ياس مول" التجاري ومتحف اللوفر في أبوظبي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 في أبوظبي والعين، بين 12 إلى 22 ديسمبر القادم، وتضم ستة فرق من حاملي ألقاب البطولات القارية.

وقال خلف الواحدي ممثل اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018: "يسرنا استضافة أسطورة كروية مثل النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، سفير الفيفا وصاحب المسيرة الحافل بالألقاب والحضور اللافت الذي سحر الحاضرين في "ياس مول"، وسط تفاعل كبير مع الجماهير والمعجبين من كافة الأعمار في مشهد رائع".

وأضاف الواحدي: "يدرك كبار الكرة من أمثال روبرتو كارلوس أهمية البطولات المرموقة، مثل كأس العالم للأندية. وستقدم نسخة هذا العام من البطولة فرصة فريدة من نوعها لمشاهدة منافسات قوية المستوى بين نخبة اللاعبين الذين يمثلون الفرق أبطال قارات العالم".

ويعد الأسطورة البرازيلية أحد أشهر المدافعين في مركز الظهير الأيسر على مر الزمن، وحفلت مسيرته الاحترافية بـ 800 مباراة لعب خلالها مع نخبة الأندية العالمية، أبرزها ريال مدريد الإسباني.