ففي تسجيل مصور نشره ليونارد إليرب، وكيل أعمال الملاكم الأميركي على صفحته في موقع إنستاغرام، ظهر حبيب وهو يتحدى الملاكم، الذي سبق أن فاز على مغريغور في أغسطس الماضي.

وقال حبيب، والابتسامة تعلو وجهه في التسجيل "هيا يا فلويد.. يجب أن نخوض نزالا الآن".

وأضاف متحديا "50 نزالا دون خسارة مقابل 27 نزالا دون خسارة.. شخصان لم يتعرضا للخسارة.. هيا إلى النزال.. لم لا؟ طبعا في هذه الغابة لا يوجد إلا ملكا واحدا فقط.. ملك واحد.. بالطبع.. أنا هو الملك.. لأنه لم يتمكن من إسقاط مغريغور وأنا نجحت في ذلك بسهولة.. لهذا السبب هيا بنا إلى النزال".

يشار إلى أن الملاكم فلويد مايويذر خاض 50 نزالا كملاكم محترف لم يخسر في أي منها، في حين خاض حبيب 27 نزالا كمصارع محترف في الفنون القتالية المختلطة ولم يخسر في أي منها أيضا.

ولم يتضح بعد من خلال التحدي الذي أعلنه حبيب، ما هو النظام الذي سيتم اتباعه في النزال المرتقب، إذا تمت الموافقة عليه، فهل سيكون مصارعة فنون قتالية مختلطة أم ملاكمة.