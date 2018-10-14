ونشرت صحيفة "الماركا" الإسبانية مقطع فيديو يظهر فيه رونالدو جونيور مع أكاديمية يوفنتوس خلال إحدى المباريات.

وأبدع الطفل الصغير خلال اللقاء، حيث سجل هدفين بطريقة رائعة، جعلت المشاهدين يقارنون بينه وبين والده كريستيانو.

وذكرت "الماركا" أن جونيور سجل هدفين رائعين لفريق شباب يوفنتوس، لأقل من 9 أعوام، مضيفة أن "اللاعب يسير على خطى والده".

ويبلغ اللاعب من العمر 8 أعوام، وسبق له أن حمل قميص ريال مدريد، حين كان والده مع النادي الملكي، قبل أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي "السيدة العجوز".

وقال رونالدو في تصريح سابق، نقلته صحيفة "الميرور" البريطانية، إنه يعتقد أن ابنه سيكون أفضل لاعب في المستقبل، مضيفا "أتمنى لابني أن يكون مثلي.. الباب مفتوح أمامه بالرغم من أن الأمر صعب".