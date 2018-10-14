وانتقد أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، بشكل ساخر، نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا إنه لا يصلح لقيادة منتحب بلاده، "فهو يذهب إلى دورة المياه حوالي 20 مرة قبل بداية المباريات".

وأضاف أسطورة الأرجنتين في الثمانينات: "إذا كنت مديرا فنيا للأرجنتين ربما لم أكن سأستدعي ميسي بسبب أدائه مع التانغو، ولكن سأجعله يعيد حساباته ثم يأتي ويلعب مع منتخب بلاده كما أريد".

وردا على تصريحات مارادونا اللاذعة، قال ماكسي بيانكوتشي، أحد أقارب ميسي: "من الجهل التقليل من ليو (ميسي)".

وأضاف بيانكوتشي، وهو لاعب محترف في دوري البارغواي: "من المحزن رؤية شخص يوصف "بالقائد" يتكلم بشكل سيء تجاه أفضل لاعب لدينا وقد يبقى الأفضل لفترة طويلة".

كما انتقد بيانكوتشي توقيت انتقادات ميسي: "كما أتت الانتقادات في وقت يجب أن يكون فيه (مارادونا) مساندا لعملية إعادة بناء المنتخب، وهو أمر ادعى أنه يقف خلفه".

وقد يشعل رد قريب ميسي حربا كلامية بين الأسطورتين، خاصة مع التاريخ الطويل لمارادونا بالتصريحات "اللاذعة" التي لا تعترف باللباقة.