وشهد النزال أحداث شغب كبيرة بعد نهايته في لاس فيغاس، حيث تسلق نورمحمدوف سياج الحلبة وقفز بنية الاعتداء على مدرب مغريغور، فيما تشاجر مغريغور مع طاقم المقاتل الروسي بعد النزال.

وبالرغم من تلك العداوة الكبيرة بين الاثنين، والتي أشار نورمحمدوف أن سببها هو "عنصرية" مغريغور تجاه دينه وبلده، إلا أن صورة "حبية" قديمة بين الاثنين انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وظهر في الصورة المقاتلين متعانقين ومبتسمين بشكل ودي، في صورة تعود لعام 2014، كان نورمحمدوف قد نشرها على حسابه الشخصي بتطبيق إنستغرام.

وعلق نورمحمدوف على الصورة: "مع كونور مغريغور بعد انتصاره الرائع في نزال يو أف سي 178"، ورد مغريغور على الصورة بتعليق: "أحببت الصورة أيها البطل. أيها الدب الروسي".

وبالرغم من تغير طبيعة العلاقة بين الاثنين بعد 4 أعوام من نشر الصورة، إلا أنها أثارت نظريات كثيرة بين الجماهير، أبرزها أن الاثنان هم في الحقيقة أصدقاء.