وكان المركز الثاني في السباق الثاني لليوم كافيا ليحرز السائق الألماني لقبه الأول في بطولات الناشئين بعدما رفع رصيده إلى 347 نقطة، وهو ما لا يمكن التفوق عليه.

كما أصبح ميك مؤهلا للمشاركة في سباقات فورمولا 1 بالموسم المقبل، إلا أنه من المرجح أن تكون خطوته المقبلة هي المشاركة في فورمولا 2، وفق ما ذكرت رويترز.

وحقق ميك شوماخر انتصاره الثامن في 12 سباقا، من بينها خمسة سباقات متتالية مع فريق بريما، الذي يستخدم محركات مرسيدس، واحتل المركز 12 في موسمه الأول بالبطولة في العام الماضي.

وقال ميك الذي جاء انتصاره الأول على حلبة سبا-فرانكورشان المفضلة لدى والده: "هذا شعور مجنون. أنا سعيد للغاية. ما زلت لا أصدق الأمر".

وفاز مايكل شوماخر والد ميك، بلقب فورمولا 3 الألمانية سنة 1990، قبل عام واحد من مشاركته لأول مرة في فورمولا 1 مع جوردان.

ولم يظهر شوماخر الأب، وهو أنجح سائق في تاريخ فورمولا 1، في العلن منذ تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس، بسبب حادث تزلج في فرنسا بديسمبر 2013.

ويعيش سائق فيراري السابق في منزله المحاط بحراسة مشددة بسويسرا.