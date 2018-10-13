وحل رمضان صبحي جناح هادرسفيلد ومنتخب مصر في المركز السابع، فيما جاء المغربي رومان سايس لاعب وسط ولفرهامبتون بالمركز الثامن، بالقائمة التي أعلنت بعد دراسة لشركة الإحصاءات الرياضية الشهيرة (أوبتا).

وتصدر قائمة "الأبطأ" غاري كاهيل مدافع تشلسي، بمتوسط سرعة بلغ 26.34 كيلومتر في الساعة، ثم جاء آدم لالانا لاعب وسط ليفربول في المركز الثاني بمتوسط 26.89 كيلومتر في الساعة.

وفي المركز الثالث حل غرادي ديانغانا لاعب وسط وستهام يونايتد (26.91)، ثم دوايت مكنيل مهاجم بيرنلي (26.94)، ولوك أموس لاعب وسط توتنهام هوتسبير (27.19)، وفيسنت إيبورا متوسط ليستر سيتي (27.49).

أما صبحي لاعب الأهلي المصري وستوك سيتي السابق فحل في المركز السابع بمتوسط سرعة بلغ 27.54 كيلومتر في الساعة، ثم سايس (27.64)، ودانيل ستوريدج مهاجم ليفربول (27.96)، وأخير في المركز العاشر جاء كيفن لونغ مدافع بيرنلي (28 كيلومترا في الساعة).

وبعد تألقه مع الأهلي، اعتبر صبحي (21 عاما) أحد المواهب الواعدة في كرة القدم المصرية، إلا أن مسيرته مع ستوك سيتي لم تكلل بالنجاح وانتقل إلى هادرسفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أما سايس صاحب الـ27 مباراة دولية مع منتخب "أسود الأطلس"، فيخوض موسمه الثالث مع ولفرهامبتون، وعادة ما يشارك كاحتياطي.