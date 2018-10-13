وكان موناكو الفريق الذي أطلق هنري إلى نجوميته في تسعينات القرن الماضي، ليصبح واحدا من أبرز لاعبي فرنسا والعالم.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن هنري، الذي يعمل حاليا مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا، سيتوجه السبت إلى الإمارة، على أن يتم تقديمه الاثنين.

وقرر موناكو الخميس إقالة جارديم، نتيجة حلوله في المركز الثامن عشر بعد 9 مراحل على انطلاق الدوري المحلي.

ووصل جارديم إلى منصب المدير الفني للنادي في صيف 2014، وقاده إلى لقب الدوري ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

وكان المدرب البالغ 44 عاما مرتبطا بعقد مع موناكو حتى 2020، لكنه دفع ثمن البداية السيئة هذا الموسم، وذلك بعد رحيل أبزر نجومه على غرار لاعبي الوسط توماس ليمار إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، والبرازيلي فابينيو إلى ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي جواو موتينيو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولم يفز موناكو سوى بمباراة واحدة هذا الموسم في المرحلة الأولى من الدوري ضد نانت، وخسر آخر 4 مباريات له في جميع المسابقات، ولم يحقق أي فوز في 10 مباريات منذ 11 أغسطس الماضي.

وسيسير هنري (41 عاما) على خطى المدرب الحالي للمنتخب الفرنسي بطل العالم ديدييه ديشامب، الذي بدأ مشواره التدريبي مع موناكو بين عامي 2001 و2005، قبل الانتقال الى فريقيه السابقين يوفنتوس الإيطالي (2006-2007) ومرسيليا (2009-2012) وصولا إلى المنتخب الوطني (منذ 2012).

وبدأ هنري مسيرته الاحترافية مع موناكو عام 1994، وبقي في صفوفه حتى 1999 حيث أحرز لقب الدوري المحلي (1997)، ثم خاض تجربة خجولة جدا مع يوفنتوس (1999)، قبل أن يحل في لندن للدفاع عن ألوان أرسنال (1999-2007) الذي أصبح هدافه التاريخي.

وخاض بطل كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000، تجربة ناجحة أيضا مع برشلونة الإسباني الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2009، قبل أن ينهي مسيرته في الولايات المتحدة مع نيويورك ريد بولز (من 2010 حتى 2014) وتخلل هذه الفترة إعارته إلى أرسنال عام 2012.