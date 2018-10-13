فحسب تقارير صحفية إسبانية، وضعت إدارة النادي خطة لتمديد عقد نجم الفريق الأول ابن الـ31 عاما، الذي وقعه اللاعب في نوفمبر الماضي وينتهي في 30 يونيو من عام 2021.

وذكرت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، أن إدارة الـ"بلوغرانا" تسعى للاحتفاظ باللاعب الفذ لموسم إضافي واحد على الأقل، أي حتى صيف 2022، وربما موسمين في حال كان قادرا على العطاء.

وفي صيف 2023، سيكون ميسي قد بلغ عامه السادس والثلاثين، لكن ناديه يرى أنه قادر على المحافظة على مستواه، فيما قد يسعى للإبقاء عليه في "كامب نو" لأسباب تسويقية.

وحسب الصحيفة، فإن برشلونة سيعرض خطته على ميسي الصيف المقبل، قبل عامين من انتهاء عقده الجاري الذي يتضمن شرطا جزائيا قيمته 700 مليون يورو.

وكان رئيس النادي، جوسيب بارتوميو، قال في مارس الماضي إنه يأمل في أن يجدد ميسي عقده لأنه "يصبح أفضل كل عام".

وتثبت المباريات الأخيرة صحة ما قاله بارتوميو، حيث يقدم النجم الأرجنتيني الفذ مستوى رائعا مع برشلونة سواء محليا أو أوروبيا خلال الموسم الجاري، رغم أن الفريق لا يقدم النتائج المرجوة في الدوري المحلي.