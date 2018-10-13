ووقف "الأخضر" ندا قويا أمام منتخب "السامبا" الذي حضر بكامل نجومه للرياض، وعلى رأسهم نجم باريس سان جرمان نيمار، ومواطنه نجم برشلونة فيليب كوتينيو.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس هدف المباراة الأول في الدقيقة 43، على الرغم من أن الإعادة أظهرت أن المهاجم الشاب كان متسللا.

وشهد اللقاء طرد حارس المرمى السعودي محمد العويس، بعد لمسه للكرة خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 86.

وأضاف مدافع يوفنتوس أليكس ساندرو الهدف الثاني من رأسية في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وكان المنتخب العراقي قد تعرض للهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 0-4 مساء الخميس في افتتاح البطولة في الرياض.

ويلتقي المنتخبان السعودي والعراقي الاثنين على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، قبل لقاء "الديربي" بين البرازيل والأرجنتين الثلاثاء، على استاد الملك عبدالله الرياضية بجدة.