وكان هدف محمد صلاح هو اللقطة الألمع في اللقاء "السهل" للفراعنة، حيث سجل نجم ليفربول هدفا مباشرا من الركلة الركنية، بمهارة عالية خدعت حارس المرمى المتقدم.

كما سجل للمنتخب المصري قائد الفريق الجديد أحمد المحمدي، ولاعبي الوسط عمرو وردة ومحمود تريزيغيه، أتت جميعها في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفريق الضيف النتيجة بهدف في الشوط الثاني.

وارتفع بهذا الانتصار رصيد المنتخب المصري إلى 6 نقاط في المجموعة 11 من التصفيات، والتي تضم تونس وسوازيلاند والنيجر.

وسيخوض المنتخب المصري مباراة ثانية مع سوازيلاند الثلاثاء المقبل خارج أرضه، في الجولة الرابعة من التصفيات.

وتعرض نجم ليفربول صلاح، لإصابة بدت وكأنها عضلية قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، حيث ترك الملعب وهو غير قادر على المشي بصورة طبيعية، مما أثار قلق الجمهور المصري.

وظهر النجم وهو في حالة استياء كبيرة من الإصابة، التي لم تتحدد طبيعتها بشكل دقيق حتى اللحظة.

وانتقد عدد من المصريين مدرب المنتخب، المكسيكي خافيير أغيري، على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إبقائه لصلاح حتى نهاية اللقاء، على الرغم من حسمه النتيجة مبكرا.

وكان صلاح قد سجل هدفا رائعا في الشوط الأول من ضربة ركنية، ليساهم في انتصار فريقه بنتيجة 4-1 على سوازيلاند في القاهرة.