وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن هاربوزي، وهو صديق زلاتان إبراهيموفيتش، توفي "بسكتة قلبية"، علما أن المتوفى كان لاعب وسط سابق في فريق مالمو السويدي.

ولم تظهر أي علامات على اللاعب هاربوزي تشير إلى معاناته من أية أمراض، وفق ما ذكر زميله في فريق ليدز السابق بويول سيبيكي، الخميس.

وذكرت تقارير صحيفة أن والد اللاعب هاربوزي عثر عليه مغشيا عليه في البيت، وقام برفقة زوجته بمحاولة إسعافه قبل نقله إلى المستشفى.

وكان هاربوزي صديقا لزلاتان إبراهيموفيتش، وكذلك مهاجم ليدز السابق باويل سيبيكي.

وتنبأ السويدي إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد ومهاجم باريس سان جيرمان السابق، البالغ من العمر 37 عاما، في عام 2009 "بمستقبل عظيم" لهاربوزي.