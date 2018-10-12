وبات زفيريف (21 عاما) خامس لاعب يضمن مشاركته في بطولة الماسترز بعد الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك جوكوفيتش، والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والسويسري روجر فيدرر.

وحقق زفيريف فوزه الرابع على إدموند في 4 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

ويلتقي زفيريف في نصف النهائي مع جوكوفيتش ،الذي تغلب على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 7-6 (7-1) و6-3 في ساعة و44 دقيقة.

وهو الفوز السادس عشر على التوالي لجوكوفيتش، وحافظ بالتالي على حظوظه في انتزاع صدارة اللاعبين المحترفين من الإسباني رافائيل نادال الغائب الأبرز بسبب الإصابة، وإنهاء الموسم في الريادة.

وسيقلص جوكوفيتش الفارق إلى 35 نقطة بين وبين نادال في حال تتويجه الأحد بلقب دورة شنغهاي للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية بعد أعوام 2012 و2013 و2015، ويرفع رصيده من الألقاب في دورات الماسترز للألف نقطة إلى 32 في مسيرته الاحترافية.

وكانت المباراة إعادة لمواجهة اللاعبين في نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، الصيف الماضي عندما حسمها الصربي في صالحه 6-2 و6-2 و7-6 (7-3).

وهو الفوز السابع على التوالي لجوكوفيتش على أندرسون في 8 مواجهات بينهما مقابل خسارة واحدة كانت في المواجهة الأولى بينهما في الدور الاول لدورة ميامي الأميركية إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

ويدين جوكوفيتش، المتوج أيضا بلقب فلاشينغ ميدوز هذا الصيف، بفوزه اليوم إلى نسبة نجاحه في الإرسال الأول، التي بلغت 85 بالمئة، فيما لم تنفع أندرسون الإرسالات الساحقة الـ 16 في المباراة.

والتقى جوكوفيتش وزفيريف مرة واحدة حتى الآن، كانت في نهائي دورة روما للماسترز العام الماضي، وحسمها الألماني في صالحه 6-4 و6-3 في ساعة و21 دقيقة.