ويواجه كوكورين مهاجم زينيت سان بطرسبرغ ومامايف لاعب وسط كراسنودار إمكانية السجن، وسيتم احتجازهما لمدة شهرين بعد تصوير أفعالهما عبر كاميرات المراقبة في الثامن من أكتوبر الجاري.

وأظهرت اللقطات، التي نشرتها وسائل إعلام روسية على نطاق واسع، رجلا يتعرض للركل واللكم في الشارع من جانب مجموعة من الأشخاص، إضافة إلى واقعة أخرى تعرض فيها اثنان من موظفي الخدمة المدنية لاعتداء في مقهى، علما أن اللاعبن شاركا في الواقعتين.

كما أمرت المحكمة بحبس شقيق كوكورين الأصغر كيريل لمدة شهرين.

ويواجه الثلاثة اتهامات بالعنف وإثارة الشغب، وربما تصل العقوبة للسجن لمدة 7 سنوات.

وأبلغ كوكورين المحكمة بأنه يشعر بالندم، كما اعتذر لأحد الضحايا، لكن المحكمة رفضت طلبا من محاميه بالإفراج عنه مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية (ريا).

كما يواجه اللاعبان عقوبات محتملة من الناديين.

وشارك كوكورين في 48 مباراة دولية مع منتخب روسيا لكنه غاب عن كأس العالم هذا العام بسبب إصابة بالركبة، بينما مثل مامايف المنتخب الروسي 15 مرة لكنه لم ينضم لتشكيلة المونديال الأخير.