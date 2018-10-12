فبعد موسم عامر بالإنجازات جمع خلاله الجناح الأعسر لقبي هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعبيه، وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، بدأ منحنى صاحب الـ26 عاما في الهبوط هذا الموسم.

وسجل صلاح 3 أهداف فقط في 8 لقاءات بالدوري المحلي، ليصبح صاحب المعدل الأسوأ أمام المرمى في المسابقة هذا الموسم.

وتشير الإحصاءات إلى أن صلاح سجل أهدافه الثلاثة من 32 فرصة على المرمى، من بينها 7 مرات كان تسجيل الهدف أمرا "شبه محقق"، لكنه لم يحدث.

أما ما هو أسوأ بالنسبة لصلاح، فهو ما يعرف باسم "XG" أو "الأهداف المتوقعة"، وهو رقم إحصائي يتغير كل مرحلة، يشير إلى عدد الأهداف التي يتوقع لأي لاعب تسجيلها قياسا إلى عدد الفرص التي تتاح له.

وعلى سبيل المثال، سجل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير 5 أهداف هذا الموسم، علما أن عدد أهدافه المتوقعة 5.22، بمعنى أنه أحرز أهدافا أقل بـ0.22 هدف خلال ما لعب من المسابقة.

ويمتلك صلاح أعلى رقم من "الأهداف المتوقعة" هذا الموسم قياسا بعدد المرات التي كان بإمكانه بها هز الشباك، وهو 5.91 هدفا، إلا أنه لم يسجل سوى 3 مرات بمعدل أقل مما ينبغي بـ2.91 هدف، وهو الأكبر في المسابقة.

ويأتي في المركز الثاني بعد صلاح كالوم ويلسون مهاجم بورنموث، بفارق 2.34 بين الأهداف المتوقعة والمسجلة بالفعل.

يشار إلى أن صلاح اعتلى الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، متخطيا رقمه المتوقع الذي بلغ 25.14 هدفا بـ6.86 أهداف، مما جعله صاحب أفضل نسبة في المسابقة.