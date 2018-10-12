قالت وكالة أنباء "دي إتش إيه" إن توران المعار حاليا لنادي اسطنبول باشاكشهر، تم استدعاؤه إلى مركز الشرطة حيث تم استجوابه على مدار ثلاث ساعات الخميس.

ونقلت أسوشيتد برس تقارير اخبارية إن شجارا نشب بين لاعب خط الوسط البالغ من العمر 31 عاما والمطرب بيركاي شاهين الأربعاء، بعد أن علق لاعب كرة القدم على زوجة المطرب.

يقوم الادعاء التركي بالتحقيق في الحادث استجابة لبلاغ جنائي.