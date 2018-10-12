وقال النادي الملكي في بيان: "يعلن نادي ريال مدريد عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد صحيفة كوري دي مانها البرتغالية، بسبب نشرها معلومات كاذبة بشكل قاطع، في محاولة لإلحاق ضرر بالغ بصورة النادي".

وأكد الريال في البيان أن "النادي لم تكن لديه أي معرفة بحادثة اللاعب كرستيانو رونالدو، وبالتالي فإن النادي لم يتمكن من اتخاذ إجراءات بشأن مسألة لم تمكن لديه معرفة بها".

وطالب ريال مدريد بتصحيح كامل من قبل الصحيفة المذكورة".

يذكر أن صحيفة "كوري دي مانها" البرتغالية نشرت تقريرا ذكرت فيه أن النادي الملكي قام بالضغط على رونالدو من أجل التوقيع على الاتفاقية التي كشفت عنها الأميركية كاثرين مايورغا، والتي تقضي بدفع لاعب يوفنتوس الإيطالي لمبلغ مالي مقابل تكتمها على اغتصابه لها.