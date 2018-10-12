وسجل للأرجنتين لوتارو مارتينيز (الدقيقة 18) وروبيرتو بيريرا (53) وجيرمان بيتسيلا (82) وفرانكو سيرفي (91)، في مباراة شهدت أداء باهتا لمنتخب "أسود الرافدين" على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الرياض.

وشارك مدرب "التانغو" ليونيل سكالوني بتشكيلة "تجريبية" خلال المباراة، غاب عنها نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو، وكان أبرزها باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وتضم بطولة "سوبر كلاسيكو" الدولية الودية، منتخبا السعودية والعراق، بالإضافة لعملاقي أميركا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل.

وستواجه السعودية البرازيل مساء الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، في لقاء صعب أمام "السامبا" الذي حضر بكامل نجومه وعلى رأسهم نيمار وفيليب كوتينيو.

ويلتقي المنتخبان السعودي والعراقي الاثنين على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، قبل لقاء "الديربي" بين البرازيل والأرجنتين الثلاثاء، على استاد الملك عبدالله الرياضية بجدة.