وستفتتح البطولة بمواجهة منتخب العراق مع الأرجنتين على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في الرياض مساء الخميس، قبل مواجهة السعودية والبرازيل مساء الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

ويلتقي الشقيقان السعودي والعراقي الاثنين على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، قبل لقاء "الديربي" بين البرازيل والأرجنتين الثلاثاء، على استاد الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتهدف البطولة إلى زيادة احتكاك المنتخبين العربيين مع كبرى المنتخبات العالمية.

ووصلت بعثة المنتخب البرازيلي للسعودية مساء الأربعاء، بحضور أكبر نجومه، مثل نيمار وفيرمينو وغابرييل جيسوس وكوتينيو.

وعلى عكس البرازيل، قرر مدرب الأرجنتين المؤقت، ليونيل سكالوني، إراحة عدد من نجوم الأرجنتين خلال الاستراحة الدولية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو وغونزالو هيغواين، بينما حضر مع البعثة نجم يوفنتوس باولو ديبالا وهداف إنتر ميلان ماورو إيكاردي.

وستمثل البطولة استعدادا مهما "للأخضر" و"لأسود الرافدين" قبل خوض غمار كأس آسيا التي ستنطلق في يناير المقبل على أرض الإمارات.