وسيخلف سميث، الذي اكتسب شهرة كمدرب بسبب أسلوبه الهجومي مع برينتفورد، كما أنه يشجع فيلا، ستيف بروس الذي أقيل الأسبوع الماضي بعد بداية سيئة للموسم في الدرجة الثانية.

وقرر تيري مدافع تشلسي السابق اعتزال اللعب، الأحد الماضي، إذ لم يرتبط بأي فريق منذ ترك فيلا بعد الخسارة من فولهام في ملحق الصعود للدوري الممتاز الموسم الماضي.

كما عين النادي خيسوس جارسيا بيتراتش مديرا رياضيا.

وقال كريستيان بورسلوف المدير التنفيذي لفيلا "هذه التعاقدات تمثل بداية عهد جديد في إدارة أستون فيلا ونحن سعداء بإتمامها بعد بحث مكثف".

وأضاف: "دين مدرب يتمتع بفلسفة واضحة وناجحة ويفهم طبيعة النادي بالفعل ولديه دراية بدوري الدرجة الثانية".

وتابع: "جون تيري من أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في الكرة الإنجليزية وهو مرتبط بالنادي ومستعد لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرته برفقة دين".

ويحتل فيلا المركز 15 في دوري الدرجة الثانية بعد الفوز 3 مرات في أول 12 جولة.