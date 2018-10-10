وتحظى البطولة التي ستقام في الصالة الرياضية بجامعة دار العلوم للبنات في الرياض، وتشرف عليها صاحبة الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة للشؤون النسائية، بتواجد محكمات من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى جانب متطوعات من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وجهاز طبي (نسائي) متكامل.



وحسب وكالة الأنباء السعودية، تعد البطولة أول بطولة نسائية للمبارزة في المملكة وتم اعتمادها من اللجنة الاولمبية العربية السعودية وإدراجها ضمن برنامج الموسم الداخلي وبدعم مباشر من الهيئة العامة للرياضة.