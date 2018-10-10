ويأتي ابتعاد بن يحيى (58 عاما)، الذي يتولى مهامه منذ فبراير 2018، قبل نحو أسبوعين من خوض الفريق مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا ضد ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي، علما بأن الأخير فاز ذهابا على أرضه 1-صفر.

وأعلن الترجي في بيان: "يشرف المدرب معين الشعباني انطلاقا من الأربعاء على تمارين فريق أكابر كرة القدم خلفا للمدرب خالد بن يحيى".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، فضل مسؤولون في النادي عدم التعليق على ما اذا كان بن يحيى قد أقيل أو تقدم باستقالته.

ويأتي رحيل بن يحيى (58 عاما) الذي أمضى كلاعب الجزء الأكبر من مسيرته مع الترجي، بعد نحو 8 أشهر من توليه مهامه على رأس الجهاز الفني في فبراير 2018.

وجاء إعلان النادي بعد يومين من الخسارة أمام الصفاقسي (صفر-2) في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي، الأحد، حيث يحتل الترجي حاليا المركز السابع في الترتيب، بعد فوز وخسارة وتعادل.

ويستضيف الترجي في 23 أكتوبر بريميرو دي أغوستو الأنغولي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بعد خسارته ذهابا بنتيجة صفر-1 بهدف في الدقيقة 80.

ويعد الترجي من أبرز أندية كرة القدم في تونس، اذ أحرز لقب الدوري المحلي 28 مرة آخرها في الموسمين الماضيين، إضافة الى