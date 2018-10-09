ويظهر مقطع فيديو، انتشر على المواقع الاجتماعية، أفداليان وهو يسجل ضربة الجزاء في الدقيقة 55، بلمسة ساحرة، لم يقم بها أي لاعب من قبل.

وسدد اللاعب الكرة باتجاه الشباك ثم قفز في حركة بهلوانية بمحاولة منه لتشتيت انتباه وتركيز الحارس.

وكانت تعليقات المشاهدين طريفة، حيث قال أحدهم "هذا أول لاعب يسجل ويحتفل بهدفه في نفس الوقت"، فيما ذكر آخر "ليست أول مرة أشاهد فيها هذا النوع من الركلات الترجيحية.. التقنية تسمى -باك فليب- ونفذها عدد من اللاعبين في العالم".

واستعاد آخر برنامج الكارتون الأشهر، وقال إن هذه الركلة لم نراها حتى في فريق "الكابتن ماجد" الذي اشتهر بشطحاته الخيالية.

وكانت الضربة الترجيحية الهدف الثاني لأفداليان، بعدما سجل الأول، في المباراة التي انتهت لصالح روبن كازان بأربعة أهداف نظيفة.