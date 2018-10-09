وطرحت صحيفة "الماركا" الإسبانية مجموعة من الأسئلة بشأن اللاعبين الذين كانوا، في اعتقادها، يستحقون التواجد بالقائمة النهائية للجائزة.

وقالت "ألم يكن كيلور نافاس أحسن من أليسون بيكر هذه السنة؟ لماذا لم يتواجد أبدا بوسكيتش ضمن القائمة؟ ما سبب غياب لوكاس هيرنانديز وأومتيني؟

وأضافت أن عددا من اللاعبين كان يجب أن يرشحوا للجائزة، وهم: نافاس وكارفاخال وكاسيميرو (فازوا بدوري أبطال أوروبا) - أومتيتي (بطل كأس العالم والدوري الإسباني وكأس الملك) - لوكاس هيرنانديز (فاز بكأس العالم والدوري الأوروبي) - بوسكيتش وجوردي ألبا وكوتينيو (أفضل اللاعبين في مراكزهم وفازوا بلقبين محليين) - إيفان بيريسيتش (واحد من أفضل اللاعبين في مونديال روسيا) - روبرت ليفاندوفسكي (هداف الدوري الألماني) - دييغو كوستا (قاد أتلتيكو مدريد إلى لقبين).

وأعلنت "فرانس فوتبول"، يوم أمس، قائمة تضم 30 لاعبا مرشحا للفوز بـ"البالون دور"، التي سيعلن عن الفائز بها في الثالث من ديسمبر المقبل، بحفل يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.