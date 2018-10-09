وقال أنطوان غريزمان، في حواره مع المجلة "على لاعب فرنسي الفوز بالكرة الذهبية هذه السنة".

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين لإحراز لقب الجائزة، 6 فرنسيين، هم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، وأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، ونغولو كانتي لاعب وسط تشلسي، وهوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وبول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد.

ووصفت صحيفة "الماركا" الإسبانية غريزمان بـ"أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة"، وذلك بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في روسيا، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية للمونديال، وأفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي.

وأعلنت "فرانس فوتبول"، يوم أمس، قائمة تضم 30 لاعبا مرشحا للفوز بـ"البالون دور"، التي سيعلن عن الفائز بها في الثالث من ديسمبر المقبل، بحفل يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.