ونشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر لحظة تسديده ركلة الجزاء في مرمى الكونغو، والتي فاز فيها منتخب مصر 2-1 وتأهل للنهائيات وحلت بعدها فرحة عارمة هستيرية غير مسبوقة.

وعلق صلاح على الفيديو قائلا: "28 سنة.. 100 مليون مصري.. الذكرى السنوية الأولى.. الكلمات لا يمكن أن تعبر عن الشعور بالمساعدة في جلب هذه الأفراح للشعب المصري".

وسجل صلاح ثنائية الفراعنة، في يوم 8 أكتوبر 2017، في شباك الكونغو ليكتب تاريخا جديدا وضع يه الجيل الحالي الفراعنة بين أفضل 32 منتخبا في العالم بالعرس العالمي، الذي يتكرر كل 4 سنوات.

ورغم أن المنتخب المصري خسر مبارياته الثلاثة في المونديال، غير أن صلاح سجل هدفي الفراعنة في المونديال في شباك روسيا والسعودية.

وجاء ذلك بعد غيابه عن المباراة الأولى ضد أوروغواي بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة، التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد ريال مدريد.