وتكشف المجلة عن كل 5 أسماء على حدة بفارق زمني بينهم، حتى الإعلان عن قائمة المرشحين الكاملة التي تضم 30 لاعبا.

وضمت القائمة الأخيرة كلا من المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، بالإضافة إلى كل من الأورغوياني لويس سواريز، والكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعبي برشلونة الإسباني، والفرنسي رافاييل فاران، لاعب الفريق الملكي.

وسبق أن اختارت المجلة قبل القائمة الأخيرة كلا من:

- الأرجنتينيان سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

- البرازيليون روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر، مهاجم وحارس مرمى ليفربول الإنجليزي، ومارسيلو مدافع ريال مدريد، ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

- الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني.

- الفرنسيون كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، وأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، ونغولو كانتي لاعب وسط تشلسي، وهوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وبول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد.

- الأوروغوايانيان إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، ودييغو غودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني.

- البلجيكيون إيدن هازارد لاعب وسط تشلسي الإنجليزي، وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

- البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

- الإسباني إيسكو لاعب وسط ريال مدريد.

- الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

- الكرواتيان ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

- السنغالي ساديو ماني مهاج ليفربول.

- السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

وإضافة إلى الكرة الذهبية لأفضل لاعب، التي تعد أبرز جائزة على المستوى الفردي، استحدثت "فرانس فوتبول" جائزتين هذا العام هما الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، و"جائزة كوبا" (نسبة إلى النجم الفرنسي السابق ريمون كوبا) لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما.