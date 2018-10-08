وستزود "أديداس" الفريق بأطقم الملابس بدلا من شركة "بوما"، التي ينتهي عقدها مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة الجديدة تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (391.7 مليون دولار) على مدار 5 سنوات وحتى 2024.

وستدفع الصفقة، التي ستوفر للفريق مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني سنويا، أرسنال نحو المركز الثالث ضمن لائحة أغلى صفقات الملابس على صعيد الفرق الكروية عالميا، خلف عقد برشلونة مع "نايكي" الأميركية، الذي يقدر بنحو 140 مليون إسترليني سنويا، وعقد مانشستر يونايتد مع "أديداس" بـ75 مليون إسترليني.

ويمثل هذا نهاية تعاون أرسنال مع "بوما" الذي بدأ عام 2014، عقب عقدين من تعامل النادي اللندني مع "نايكي".