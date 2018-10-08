وكتب تيري تيري على حسابه في إنستاغرام "بعد 23 عاما رائعة كلاعب كرة القدم، قررت أن الوقت قد حان للاعتزال".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أشارت إلى أن تيري غير المرتبط مع أي ناد منذ تركه أستون فيلا الصيف الماضي، سيقود الإدارة الفنية للأخير مع المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري خلفا لستيف بروس الذي أقيل من منصبه مطلع الأسبوع الحالي.

وفي وقت سابق من سبتمبر الماضي، أعلن تيري أنه رفض عرضا للانضمام الى صفوف نادي سبارتاك موسكو الروسي.

ولعب تيري الموسم الماضي مع أستون فيلا، لكنه تركه بعد الفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

وترك تيري تشلسي في صيف 2017، بعدما دافع عن ألوانه لمدة 22 عاما توج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا (2012)، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2013)، و5 ألقاب في البريميرليغ (2005 و2006 و2010 و2015 و2016)، و4 ألقاب في كأس إنجلترا (2007 و2009 و2010 و2012) و3 في كأس الرابطة (2005 و2007 و2015).