وتأخر حامل اللقب في الدقيقة الثانية باستاد ميستايا، بعد خطأ دفاعي في ركلة ركنية منح المدافع الأرجنتيني ايزيكيل جاراي فرصة وضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وواصل برشلونة إهدار الفرص، لكنه عاد في المباراة بفضل تسديدة من ليونيل ميسي في الدقيقة 23.

وفشل البرسا في اختراق دفاع أصحاب الأرض المنظم بعد ذلك، ليكتفي بالتعادل ثلاث مرات وهزيمة واحدة في آخر أربع مباريات في الدروي وهي أطول سلسلة بلا فوز منذ 2016.

وتقدم أشبيلية إلى الصدارة برصيد 16 نقطة، بفوزه 2-1 على ضيفه سيلتا فيغو محققا فوزه الرابع على التوالي ليتجاوز أتليتيكو مدريد، الذي تصدر الترتيب لعدة ساعات بعد تغلبه 1-صفر بملعبه على ريال بيتيس.

ويتقاسم برشلونة وأتليتيكو المركز الثاني ولدى كل منهما 15نقطة.