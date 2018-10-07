وجاء الهدف في الشوط الثاني عن طريق المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا، ليجني المدرب دييغو سيميوني ثمار تغييراته.

ولم يستحوذ أتلتيكو على الكرة كثيرا أمام بيتيس، لكنه نجح في إبطال خطورة الضيوف بأداء دفاعي ممتاز وأتيحت له فرص أكثر، بينها واحدة للمهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش، الذي سدد في إطار المرمى، ورغم أنه استمر في مواجهة صعوبات في اختراق دفاع منافسه حتى أجرى سيميوني تغييراته.

وخرج كالينيتش، الذي لعب بدلا من دييغو كوستا المصاب، ليشارك توماس بارتي بدلا منه، بينما لعب كوريا على حساب توماس ليمار أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وكان اللاعب الأرجنتيني هو من استحوذ على الكرة وتبادلها مع بارتي قبل أن يسددها في الزاوية البعيدة في الدقيقة 74.

ويتصدر أتلتيكو الترتيب برصيد 15 نقطة بعد ثماني مباريات، رغم أن برشلونة حامل اللقب يستطيع الانفراد بالقمة إذا فاز في فلنسيا في وقت لاحق الأحد، بينما يمكن أيضا لأشبيلية تجاوز فريق سيميوني إذا هزم سيلتا فيغو.