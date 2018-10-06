وتعد المواجهة الرابعة بين الهلال والزمالك، حيث سبق أن تقابلا ثلاث مرات في البطولات العربية وتقاسما خلالها الفوز بواقع انتصار لكل فريق مقابل تعادل في مباراة .



وكانت بطولة السوبر قد أقيمت للمرة الأولى عام 2001 في إطار توأمة عقدت بين الاتحادين السعودي والمصري، تنفيذا للفكرة التي تبناها رئيسا الاتحادين الأمير الراحل فيصل بن فهد وسمير زاهر عام 1998، على أن تقام البطولة على مباراتين إحداهما في السعودية وتجمع بطلي الكأس في البلدين على كأس خادم الحرمين الشريفين، والأخرى في مصر وتجمع بطلي الدوري على كأس الرئيس المصري.



وخلال الفترة الماضية أقيمت البطولة مرتين فقط عامي 2001 و2003، وفازت الأندية السعودية بثلاث بطولات بواقع لقبين للاتحاد وبطوله للهلال في حين حققت الأندية المصرية لقبا وحيدا كان من نصيب الزمالك .