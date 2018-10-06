وأتى الهدف عبر مانو غارسيا بكرة رأسية في الدقيقة 95، مستغلا خطأ فادحا لحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا في إبعاد الكرة بشكل جيد.

وأكمل "الملكي" المباراة الرابعة من دون فوز أو تسجيل هدف، ما يعد أطول فترة صوم عن التهديف له منذ عام 1985.

ووضعت الخسارة مدرب الفريق الجديد، جولين لوبيتيغي، تحت ضغط هائل، حيث قد يتراجع فريق العاصمة إلى المركز الرابع بنهاية الجولة.

وأثار هدف ألافيس احتفالا هستيريا لجماهيره على أرض الملعب، اذ قام العديد منهم باجتياح أرض الملعب للتعبير عن فرحهم بالفوز الذي جعلهم في المركز الثالث أمام إشبيلية، برصيد 14 نقطة تساويا مع ريال الثاني بفارق الأهداف.